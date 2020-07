GPA fordert 15 Minuten bezahlte Maskenpause im Handel

Die Gewerkschaft GPA-djp fordert eine bezahlte Pause im Handel nach zwei Stunden Arbeit mit Maske.

"Die Handelsangestellten verrichten bei der momentanen Hitze oft Schwerarbeit mit Maske, es braucht hier dringend eine Entlastung", so GPA-Chefin Barbara Teiber am Montag in einer Aussendung.