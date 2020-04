Gottesdienste sehr beliebt: Gute Quoten für TV-Übertragung

In der Coronakrise erfreuen sich TV-Gottesdienste wachsender Beliebtheit. Nun wird das Angebot sogar ausgeweitet.

Gottesdienste erfreuen sich in der Coronakrise wachsender Beliebtheit - zumindest im Fernsehen. Insgesamt haben die religiösen TV-Angebote des ORF in der Karwoche 4,1 Mio. Österreicherinnen und Österreicher erreicht, das sind 55 Prozent der TV-Bevölkerung, hieß es am Montag in einer Aussendung des Unternehmens. Bis Pfingsten wurde das Angebot nun ausgeweitet.