Gottesdienste ab 15. Mai: Coronaregeln für Messen

Ab 15. Mai können wieder Gottesdienste gefeiert werden. Dabei gibt es jedoch detaillierte Regeln zu beachten.

Keine großen kirchlichen Feste bis Ende August

Weiter verschoben werden Messen im Freien, Erstkommunion und Firmung. Bis Ende August können große kirchliche Feste nicht in gewohnter Weise gefeiert werden, betonten die Bischöfe laut Kathpress in einem am Sonntag veröffentlichten Hirtenwort.