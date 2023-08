Google-Nutzer bekommen mehr Transparenz

Nach Meta, dem Mutterkonzern von Facebook und Instagram, und TikTok hat auch Google mehr Transparenz für Nutzer in der EU angekündigt. Der US-Konzern reagiert damit auf neue Regeln aus Brüssel.

Google will künftig mehr Informationen zu personalisierter Werbung und zu den Google-Algorithmen veröffentlichen, wie der US-Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit passt sich Google neuen EU-Vorschriften nach dem Gesetz für digitale Dienste (Digital Services Act) an, das am Freitag in Kraft tritt.