Golden Globes 2022 ohne Publikum und roten Teppich

Die Verleihung der Golden Globes 2022 am Sonntag wird ohne Publikum und ohne den üblichen Empfang am roten Teppich stattfinden.

Strenge Corona-Regeln bei Golden Globes-Verleihung 2022

HFPA-Verband in der KRitik

Die Favoriten bei den Golden Globes 2022

Die Dramen "Belfast" und "The Power of the Dog"" zählen mit jeweils sieben Nominierungen zu den Favoriten. Auch das Spielberg-Musical "West Side Story", die Tragikomödie "Licorice Pizza", die Satire "Don't Look Up" und das Sportdrama "King Richard" haben mehrere Gewinnchancen.