"Golden Age": Wiener Pensionistenklubs präsentieren Foto-Kalender

Die Pensionistenklubs der Stadt Wien präsentieren erstmals einen Fotokalender, in dem Wiener Seniorinnen und Senioren als Models posieren. "The Golden Age/ Das goldene Alter" zeigt, dass Schönheit und Lebensfreude an kein bestimmtes Alter gebunden sind.

Zwölf Senioren und Seniorinnen zeigen kunstvoll geschminkt und körperbemalt sowie opulent in Szene gesetzt, dass alle Gesichter und Körper schön sind. Gerade in den letzten Jahrzehnten hat sich in unserer Gesellschaft ein Bild von Schönheit und Ästhetik etabliert, dass es zu hinterfragen gilt. Allzeit straff, faltenfrei, frisch und jung zu sein scheint obligat – eine utopische Idealvorstellung. Deshalb hat sich ein engagiertes Team des Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser und der PensionistInnenklubs für die Stadt Wien dieses originelle Kunstprojekt einfallen lassen.

Ausstellung im Wiener WUK

Fotografin Sarah Bruckner und Make-up-Artistin und Bodypainterin Denise Goban haben zwölf Menschen jenseits der 60 Jahre ins richtige Licht gerückt und präsentieren am 17. Oktober das sehenswerte Ergebnis im legendären Werkstätten- und Kulturhaus - besser bekannt als WUK, schräg vis-a-vis der Wiener Volksoper.

Die Models des Wiener Seniorenkalenders. ©PensionistInnenklubs für die Stadt Wien/ Sarah Bruckner

Ausstellung, live bodypainting und Anmeldung für Interessierte 60+ für den Kalender 2021 am 17.10.2019 von 10:00 bis 17:00 Uhr



Ort: WUK Werkstätten- und Kulturhaus Währinger Straße 59, 1090 Wien, 2. Stiege, 1. Stock