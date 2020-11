Gold und zweimal Silber für Ottakringer beim European Beer Star 2020

Für die Ottakringer Brauerei in Wien funkeln die Sterne beim "European Beer Star" – dem 2020 weltweit bedeutendsten Bierwettbewerb – in Gold und Silber.

Über den European Beer Star

Mit 2.036 Bieren aus 42 Ländern aller Kontinente verzeichnet der European Beer Star 2020 im schwierigen Corona-Jahr eine weltweit einmalig hohe Teilnehmerzahl. Eine 74-köpfige Jury, Braumeister, beerkeeper, Biersommeliers und andere ausgewiesene Bierkenner kamen nach Gräfelfing um in einer dreitägigen Blindverkostung Anfang Oktober die Gold-, Silber und Bronzemedaillen in 70 Bierstil-Kategorien zu ermitteln. Nach objektiven Bewertungskriterien wie sie auch der Konsument von Bier heranzieht: Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypische Ausprägung. Nachvollziehbar und transparent. Und - in jeder Kategorie werden nur jeweils eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille vergeben. Für Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern, einer der Gründe, warum der European Beer Star weltweit ein so hohes Renommee genießt.