Zoe Saip ist am 30. September 2019 für ein Meet&Greet in "Wien Mitte The Mall". ©Strobl

GNTM: Zoe kommt für Meet&Greet in Wien Mitte The Mall

Zoe Saip, der Austro-Star von Heidi Klums "Germany's Next Topmodel"-Sendung, polarisierte nicht nur durch ihre Vokuhila-Umstylingfrisur. Nun kommt das Mitglied der "Gucci Gang" am 30. September 2019 für ein Meet&Greet in der Einkaufszentrum "Wien Mitte The Mall".

Von 16 bis 18 Uhr haben Zoe-Fans beim Meet&Greet Zeit, das GNTM-Model zu treffen und das ein oder andere Selfie zu schießen. Wer möchte, kann schon jetzt via "Roma Friseurbedarf"-Webseite Fragen an Zoe stellen, die sie dann auf der Bühne beantworten wird. Auch zu ihrem neuen Stil wird die 19-Jährige in "Wien Mitte The Mall" Fragen beantworten.