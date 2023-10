Der GlutenFreeX Store hat in Wien eröffnet.

Der GlutenFreeX Store hat in Wien eröffnet. ©Daniel Mikkelsen

Glutenfreie Leckereien im neuen GlutenFreeX Store in Wien genießen

GlutenFreeX hat ab sofort in der Nussdorferstraße 43, 1090 Wien geöffnet. Die Besucher kommen in den Genuss einer feinen Auswahl an glutenfreien Leckereien, die zum Mitnehmen oder zum Essen vor Ort geeignet sind.

Das Sortiment des GlutenFreeX Stores umfasst eine Vielzahl von gluten- und weizenfreien Produkten, die täglich frisch vor Ort gebacken werden. Nun können auch glutenintolerante Menschen und alle, die sich bewusst für glutenfreie Ernährung entscheiden, hochwertiges Brot und Gebäck genießen.

GlutenFreeX Store neu in Wien eröffnet

"Wir sind begeistert, unsere Türen in Wien zu öffnen und diese wunderbare Stadt mit unseren köstlichen glutenfreien Produkten zu bereichern", so Tom Gottsbacher, Gründer von GlutenFreeX. "Unser Ziel ist es, nicht nur glutenfreie Alternativen anzubieten, sondern auch Geschmack und Qualität in den Vordergrund zu stellen. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden begeistert sein werden."

Glutenfrei ist längst nicht mehr nur für eine kleine Gruppe von Menschen relevant, sondern ein Lifestyle, dem immer mehr Menschen folgen.

Die Eröffnung des GlutenFreeX Stores in Wien markiert einen weiteren Meilenstein in der Ausweitung des glutenfreien Angebots und ist ein Zeichen dafür, dass glutenfreie Produkte nicht nur gesund, sondern auch köstlich sein können.

Immer mehr Menschen leiden unter Gluten-Intoleranz

Die steigende Anzahl von Menschen, die unter Weizenunverträglichkeit leiden, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Neben den Unverträglichkeiten gegen Weizenproteine und Gluten gibt es einen weiteren bedenklichen Grund: der übermäßige Einsatz von Glyphosat in der Weizenproduktion.

Das Angebot umfasst verschiedene frisch gebackene glutenfreie Brotsorten, darunter Kartoffel, Kürbiskern, Dunkel- und Mehrkornbrot sowie französische Baguettes. Für die Mehlmischungen verwendet man ausschließlich Hefe, Hafer, Hirse oder Flohsamen, was zu einer längeren natürlichen Haltbarkeit von mindestens drei Tagen führt.

Großes Sortiment im neuen GlutenFreeX Store in Wien

Das Sortiment von GlutenFreeX erstreckt sich auch auf glutenfreie Zimtschnecken, Golatschen, Bananenbrot und Buchteln - alles frisch von Hand gebacken, nicht aufgetaut oder "Backofenfrisch" wie in Supermärkten und anderen Bäckereien. Diese Herangehensweise gewährleistet den optimalen Nährstofferhalt, ohne Zellschädigung oder Flüssigkeitsverlust durch das Einfrieren.

Adresse: Nussdorferstraße 43, 1090 Wien