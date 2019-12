Glühwein im Test: Billig schmeckt am besten

Ein Geschmackstest zeigt: Glühwein-Genuss muss nicht teuer sein. Welche Produkte im Vergleich die Nase vorne haben, lest ihr hier.

Diese Glühweine konnten im Geschmackstest überzeugen

Teure Glühweine geschmacklich oft schlechter

Auf dem vierten Platz: Der "Nürnberger Christkindles Markt Glühwein süß" (Note: 1,9; € 3,04/Liter). Der Weihnachtsmarkt-Klassiker wird durch die Orangennote bestimmt. Leider fehlt es ihm an Besonderheit.

Platz fünf geht an den einzigen Weißwein im Test: Der "Landlust Silvaner Bio Glühwein" ist der teuerste Wein in der Auswahl (€ 5,99/Liter), hatte aber dennoch zu wenig weihnachtlichen Charakter, um die Tester wirklich in seinen Bann zu ziehen.