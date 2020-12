Glücksbringer, Süßigkeiten und Gutscheine als beliebte Silvestergeschenke

Auch heuer wollen die Österreich trotz Lockdown und eingeschränkten Möglichkeiten nicht auf Silvestergeschenke verzichten. Besonders beliebt sind dabei Glücksbringer, Süßigkeiten und Gutscheine.

Umsatzstarke Tage nach Weihnachten fallen fast komplett weg

Trotz der engen behördlichen Auslegung von Click&Collect planen immerhin 6 Prozent der Konsumenten, während des Lockdowns verstärkt auf Online-Bestellungen und eine kontaktlose Abholung im Geschäft zu setzen, so das Ergebnis der HV Silvesterumfrage 2020 in Kooperation mit Mindtake Research. "Besonders gerne werden jetzt im Lockdown Elektro- und Sportgräte, Bekleidung sowie Möbel über Click&Collect gekauft", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.