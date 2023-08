Glückliches Ende nach intensiver Suche: Eine abgängige Neunjährige wurde in Wien-Simmering wiedergefunden.

Umgehende Fahnung nach der 9-Jährigen in Wien-Simmering

Im Bereich des Schulweges, auf Spielplätzen und in Parks suchten Polizisten nach der 9-Jährigen. Weiters wurde die Fahndung an alle Polizisten in Wien per Funk mitgeteilt sowie Rücksprache mit Spitälern gehalten. Ein Fährtenspürhund der Polizeidiensthundeeinheit wurde in der Zwischenzeit ebenfalls angefordert.