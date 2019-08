Gloria - Das Leben wartet nicht: Kritik und Trailer zum Film

Arbeiten, lachen, tanzen, singen, sich verlieben. Gloria (Julianne Moore) lebt das normale Leben einer alleinstehenden und zufriedenen 60-Jährigen, deren Kinder aus dem Haus sind. Die neue Beziehung mit Arnold (John Turturro) gelingt dagegen nur mäßig.

Gloria: Kurzinhalt zum Film



Die Heldin von Umberto Tozzis Song "Gloria", so auch der Titel des Covers von Laura Branigan, das 1982 die US-Charts rockte, ist eine Frau auf der Suche nach etwas, das es vielleicht nicht mehr für sie gibt. "Gloria, don't you think you're fallin'? If everybody wants you, why isn't anybody callin'?", singt Branigan auf dem flotten Disco-Song. Ihre Version war eine vollständige Überarbeitung von Tozzis Liebesballade.

Tagsüber hat Gloria einen Versicherungsjob, aber nachts geht sie in Singleclubs und tanzt die Nacht durch. Es steckt ein Hauch von Verzweiflung darin, als stünde sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch. "I think you're headed for a breakdown, so be careful not to show it." Aber ihr einsames Leben scheint der Vergangenheit anzugehören, als sie dem frisch geschiedenen Arnold (ein süß verletzlicher John Turturro) begegnet, der sein eigenes Paket von Neurosen und familiären Problemen hat. Also muss Gloria sich entscheiden, was sie wirklich will vom Leben und was sie glaubt, dass sie verdient. Es ist aufregend sie dabei zu beobachten, wie sie dem Glück hinterherjagt - auch wenn es flüchtig ist. Die begnadeten, nostalgischen Discolieder auf dem Soundtrack spiegeln sehr genau ihre Stimmungen wider, während wir von "No More Lonely Nights" zu "Love Is In The Air" und "Total Eclipse of the Heart" geführt werden.