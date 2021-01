Glock nach Befragung im U-Ausschuss als Austro-Control-Aufsichtsrätin abberufen

Wegen "Geringschätzung gegenüber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss" wurde Kathrin Glock als Aufsichtsrätin bei der Austro Control von Ministerin Gewessler abberufen.

Die für die Flugsicherung Austro Control (ACG) zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat die von ihrem Vorgänger Norbert Hofer (FPÖ) bestellte Aufsichtsrätin Kathrin Glock am Mittwoch "mit sofortiger Wirkung abberufen", wie Gewessler mitteilte. Sie begründete den Schritt mit der "Geringschätzung gegenüber einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss". Die Ehefrau des Waffenproduzenten Gaston Glock lieferte am Vortag im Ibiza-U-Auschuss einen skurrilen Auftritt ab.

Eine halbe Stunde nach der Aussendung des Ministeriums ließ Glock ihrerseits über die Pressestelle des Kärntner Waffenherstellers erklären, dass sie keine Zeit mehr für die Kontrolltätigkeit in der Flugsicherheitsbehörde habe. "Per 1.1. 2021 wurde ich zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Glock GmbH bestellt. Die Eintragung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Aufgrund dessen lassen es meine zeitlichen Ressourcen künftig nicht mehr zu, mein Aufsichtsratsmandat in der ACG auszuüben. Ich habe darüber bereits heute die Vorsitzende des ACG Aufsichtsrates informiert und werde auch selbstverständlich die Eigentümerin darüber in Kenntnis setzen", hieß es in dem schriftlich der APA übermittelten Statement.