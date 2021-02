Globale Waffenruhe: Van der Bellen sichert Österreichs Unterstützung zu

Was den Aufruf der Vereinten Nationen zu einer globalen Waffenruhe während der Corona-Pandemie betrifft, sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Unterstützung Österreichs zu.

Das habe er UNO-Generalsekretär Antonio Guterres vor kurzem bei einem Telefongespräch zugesichert, schrieb Van der Bellen am Montag auf Twitter. "Leider hat die Corona-Pandemie nicht zur Entschärfung der zahlreichen schwelenden Konflikte beigetragen", so Van der Bellen weiter.

Besorgniserregende Entwicklung: "Waffenruhe dringend notwendig"

"Die Entwicklungen in vielen Gebieten - im #Jemen, in #Libyen, in der Sahel-Region, in #Äthiopien - sind besorgniserregend. Eine Waffenruhe wäre dringend notwendig", betonte der Bundespräsident.