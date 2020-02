Gleichberechtigung: Pro und Contra zum weiblichen Eis Twinna

Seit dieser Woche gibt es die "Twinna". Neu ist nicht nur der Geschmack, es ist auch das erste weibliche Eis in Österreich.

PRO

Twinna, Twinni, Twinno… Ein “weibliches” Eis soll für Gendergerechtigkeit in der Welt sorgen. Falsch! Nur weil eine Eissorte ein “a” am Ende trägt, herrscht noch lange keine Gleichberechtigung in der Welt. Frauen werden immer noch weniger bezahlt als Männer in gleichen Positionen. Frauen leiden immer noch mehr an Gewalt in Beziehungen als ihre Partner. Und die Suizidrate von Männern wird weiter höher sein als die von Frauen.