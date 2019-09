"Glaube der ÖVP kein Wort": Zweifel an Hackerangriff

Bei der Tagung des Nationalen Sicherheitsrates äußerten die Parteien ihre Zweifel am vermeintlichen Hackerangriff auf die ÖVP. Die Regierung solle die Echtheit prüfen.

Parteien glauben ÖVP-Hackerangriff nicht

Am explizitesten äußerte sich hierbei der freiheitliche Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein: "Ich glaube der ÖVP kein Wort." Insbesondere zweifelt er an, dass - wie von Wöginger auch am Dienstag behauptet - Daten teilweise manipuliert sein sollen. Ebenfalls skeptisch zeigte sich der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried. Er ortet ein "Ablenkungsmanöver" der ÖVP angesichts von Berichten über Privatjetflüge von Parteichef Sebastian Kurz und dessen hohe Friseurrechnungen.