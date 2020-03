Gjon's Tears singt für die Schweiz beim Song Contest 2020

Gjon's Tears tritt für die Schweiz beim Eurovision Song Contest in Rotterdam mit einem französischen Lied an.

"Ich will mein Bestes geben, ich will zeigen, dass ich stolz auf mich bin, meine Wurzeln und alles, was ich erreicht habe", so der Sänger, dessen Eltern aus Albanien und dem Kosovo stammen, in einer Aussendung. Obwohl er selber in der Schweiz aufgewachsen ist und das Land als seine Heimat bezeichnet, bedeuteten ihm diese Einflüsse sehr viel, so Gjon's Tears.