Giveaway: Smartphone von Xiaomi zu gewinnen

Seid ihr auf der Suche nach einem Smartphone ohne viel Schnickschnack oder nach einem Zweithandy? VIENNA.at verlost ein "Redmi Go" von Xiaomi.

VIENNA.at durfte ein Smartphone testen und verlost es zur Feier von 70.000 Facebook-Fans unter seinen Lesern und Leserinnen. Wie man das Redmi Go, das ab 8. März in Österreich erhältlich ist, gewinnen kann, erfahrt ihr weiter unten.

Das Gewinnspiel

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist einfach. Folgt VIENNA.at auf Instagram und kommentiert bis inklusive Sonntag, 24. März, das untenstehende Foto. Aus allen Kommentaren wird der oder die glückliche Gewinnerin ausgewählt, die sich das Handy dann in unserer Redaktion am Schwedenplatz abholen kann.