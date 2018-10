GIS-Sammelklage: Internetseite von Prozessfinanzierer überlastet

Die gestern verkündete Sammelklage der Prozessfinanzierer AdvoFin schlug große Wellen. So große, dass die Anmeldeseite für die Klage nicht mehr funktioniert.

Es ist die größte Konsumenten-Klage, die es bisher in Österreich gegeben hat. 3,3 Millionen GIS-Kunden haben laut Prozessfinanzierer AdvoFin Anspruch auf 10 Prozent der gezahlten Mehrwertsteuer auf ihre GIS-Rechnung, rückwirkend auf fünf Jahre. Insgesamt 100 Euro lassen sich laut AdvoFin so zurückklagen, minus einer Provision von 27 Prozent für den Prozessfinanzierer.

Internetseite geht nicht

Der Andrang ist jedoch so groß, dass die Website von AdvoFin am Donnerstagvormittag nicht erreichbar war und nur noch die Fehlermeldung “504 Gateway Time-out” lieferte. Auf Nachfrage bei dem Prozessfinanzierer wurde das Problem bestätigt. Wegen der großen Nachfrage sei die Seite offline, man arbeite bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Ein Ende der Störung sei aber noch nicht absehbar.