Giraffen-Bulle "Obi" zog in "Mädels-WG" im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Die Giraffe-"Mädels-WG" im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat jetzt einen neuen Mitbewohner. Bulle "Obi" kam am Mittwoch aus Amsterdam an. Nun hofft der Zoo auf Nachwuchs.

Die “Mädels-WG” im Giraffenpark im Wiener Tiergarten Schönbrunn hat einen männlichen Mitbewohner bekommen: Am Mittwochnachmittag ist der Bulle “Obi” aus Amsterdam angekommen. Das erste “Date” mit den Weibchen “Fleur” und “Sofie” erfolgt nach einer Eingewöhnungsphase in Kürze.

Als der Giraffenpark 2017 eröffnete, zogen zunächst die Netzgiraffen-Weibchen ein. “Nun hat der Koordinator des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes ‘Obi’ als passendes Männchen für uns ausgesucht”, sagte Zoologin Eveline Dungl. Er wurde am 16. November 2016 im Artis Zoo in Amsterdam geboren. Sein afrikanischer Name bedeutet “Herz”. Der Tiergarten hofft nun auf Giraffen-Nachwuchs.