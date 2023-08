Ginmarkt in der Wiener Ottakringer Brauerei am 22. und 23.09.

Am 22. und 23. September findet der 7. Ginmarkt in der Wiener Ottakringer Brauerei statt.

Aussteller präsentieren Gins in der Wiener Ottakringer Brauerei

In den Veranstaltungsräumlichkeiten der Wiener Ottakringer Brauerei werden am 22. und 23. September vielerlei Aussteller*innen ihre einzigartigen Gins präsentieren. Ob würziger oder süßer Geschmack, mit blumigen oder Zitrusnoten – die Geschmackspalette am Ginmarkt 2023 wird alle erdenklichen Nuancen bieten. Wer sich also durch das gesamte Spektrum an Gins kosten will, ist hier definitiv richtig. Hinzu kommen unterschiedliche Tonic- und Filler-Varianten, damit auch hier für jeden Geschmack das Richtige dabei ist.