Gift-Briefe: "Bedrohungslage nicht geändert"

In den vergangenen Wochen hat ein 39-jähriger Burgenländer Gift-Briefe an mehrere Firmen geschick. Zur Motivlage oder weiteren möglichen Briefen wollte die Polizei keine Stellungnahme abgeben.

Nach der Ausforschung eines Mannes (39) aus Eisenstadt-Umgebung im Zusammenhang mit den Gift-Briefen an fünf Firmen in den vergangenen Wochen werden nun Ermittlungsergebnisse abgeglichen und technische Untersuchungen gemacht. Dies sagte Oberstleutnant Helmut Marban von der Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch zur APA. "Grundsätzlich ändert sich an der Bedrohungslage nichts", sagte Marban.

Verdächtiger schickte Briefe mit Gift an fünf Firmen

Der Verdächtige - zu einem etwaigen Geständnis wollte sich die Polizei nicht äußern - soll die Briefe mit Röhrchen darin an fünf Firmen in drei Bundesländern geschickt haben. Die Sendungen gingen jeweils an eine Firma in Oberösterreich, eine in Wien und zwei im Burgenland. In einem der Röhrchen soll sich Salzsäure befunden haben.