Geymüllerschlössel zeigt neue Dauerpräsentation

Das Wiener Geymüllerschlössel, eine Expositur des Museums für angewandte Kunst (MAK), erhält eine neue Dauerpräsentation.

In diesem permanenten Dokumentationsraum werde mittels umfangreichem Text- und Bildmaterial auf die Geschichte des Biedermeierbauwerks eingegangen, teilte das Museum am Montag mit. Blieb die Dependance im Vorjahr coronabedingt geschlossen, soll heuer die Saison am 8. Mai starten. Das Geymüllerschlössel ist jeweils samstags und sonntags geöffnet.