Gewista reduziert Wiener City Bike-Verleih: Rund 60 Stationen fallen weg

Rund die Hälfte aller Verleihstationen der Wiener City Bikes wird abgebaut, nachdem die Gewista mit der Stadt Wien keine Einigung über die jährlichen Kosten erzielen konnte.

Die Gewista hat am Freitagnachmittag das Aus für das City Bike-System in der bisherigen Form bestätigt.

Gewista bestätigt Aus für Wiener City Bike-System in bisheriger Form

Stillgelegt werden vor allem innerstädtische, innerhalb des Gürtels gelegene Stationen, was die Attraktivität des seit 2003 bestehenden Leihfahrradsystems auf ein Minimum reduzieren dürfte. Nähere Einzelheiten - vor allem eine Standortliste mit den Stationen, die außer Betrieb gestellt werden sollen - wird die Gewista noch am Freitag auf der City Bike-Website bekanntgeben. Darüber hinaus werden die registrierten Kunden direkt über das weitere Prozedere - etwa zukünftige Rückgabemöglichkeiten für entlehnte Fahrräder - informiert, kündigte Brandt- Di Maio an.

Wiener Linien schielen auf Fahrradverleihsystem

"Ich bedauere das Verhalten der Gewista bei den City Bikes sehr. Gerade in Zeiten eines Fahrrad-Booms, wie wir ihn in den letzten Monaten erlebt haben", reagierte die Wiener Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) auf die jüngsten Entwicklungen. Ihre Türe stehe "für konstruktive Gespräche immer offen", meinte sie auf Facebook. Ihre Aufgabe sei es aber, "für die WienerInnen zu arbeiten und nicht den völlig unbegründeten Forderungen der Gewista nachzugeben". Hebein kündigte Gespräche mit den Wiener Linien an, die Interesse an einem Fahrradverleihsystem bekundet hätten.