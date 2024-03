Gewinnt Freikarten für die Wiener COMIC & FILM BÖRSE am 7. April 2024

Am Sonntag, den 7. April 2024, findet heuer wieder die Wiener COMIC & FILM BÖRSE in Wien-Meidling statt. Auf VIENNA.at könnt ihr mit etwas Glück 10 x 2 Freikarten dafür gewinnen.

Die Wiener COMIC & FILM BÖRSE findet am Sonntag, den 7. April 2024 in der Berufsschule Längenfeldgasse, 1120 Wien von 10:00-16:00 statt (Mehr Infos unter www.facebook.com/comicfilm und www.comicfilm.at ) .

Das wird auf der Wiener COMIC & FILM BÖRSE geboten

und Toys (Film + Star Wars-Figuren und Lego Sets, Actionfiguren & Statuen, Manga-Toys, Collectibles) in 3 großen Räumen, zum Kauf & Tausch .

Tragtasche mit Comic oder Original-Kinoplakat gratis

Die große Fangemeinde liebt das riesige Angebot an Neuigkeiten und Raritäten in jeder Alters- und Preis-Klasse aus der Welt der gezeichneten, bewegten und animierten Bilder. Jeder Besucher erhält am Eingang eine Tragtasche mit einem Comic oder Original-Kinoplakat gratis. Für die Jüngeren gibt es professionelles Kinder-Schminken.