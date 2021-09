©Napoleon Pop Up

Im Napoleon Pop Up kann man sein eigenes Grillplatzerl reservieren. ©Napoleon Pop Up

Gewinnspiel: Grill-Tisch im Napoleon Pop Up in Wien

Grillen mitten in Wien und das ganz ohne Aufwand? Im Napoleon Pop Up in der Donaustadt ist das möglich. Wir verlosen einen Grill-Tisch für vier Personen.

"Grill & Chill" lautet das Motto im Napoleon Pop Up am Kagraner Platz in Wien-Donaustadt, denn dort wird Grillen ohne viel Aufwand geboten. Einfach mit den Liebsten oder Freunden einen gemütlichen Restaurantbesuch mit (hausgemachtem) Grillgut samt Tischgrill genießen -

ab 4 Personen geht die erste Runde Spritzer oder Bier sogar aufs Haus!

Wir verlosen ein Grillplatzerl für vier Personen im Napoleon Pop Up. Einfach Zuckerl einlösen und mit etwas Glück gewinnen.

Hier Geht's zum Gewinnspiel