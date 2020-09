Gewinnerin des Fünffachjackpots hat sich gemeldet

Die Fünffachjackpotgewinnerin vom Sonntag meldeten sich nach zwei Tagen bei den Lotterien. Die Mutter, die sich momentan in Kurzarbeit befindet, konnte ihr Glück kaum fassen.

Am Dienstagabend hat sie sich im Kunden-Service-Center gemeldet und bekam die Bestätigung über ihren Lotto-Gewinn. Mittwochmittag gab es bereits ein telefonisches Gespräch mit dem Großgewinnbetreuer, dem sie dann auch erzählte, wie sie von ihrem Solo-Treffer erfuhr. Das ist "die Überraschung des Jahrtausends", so ihr erster Gedanke. Die Mutter, die zurzeit in Kurzarbeit ist, plagten trotz Sparsamkeit auch Geldsorgen. Nun kann sie sorgenfrei in die Zukunft blicken. Als erste Idee, was nun mit dem Jackpot Treffer von 6,7 Millionen Euro geschehen soll? In der Wohnung sollen ein paar Dinge umgestaltet werden.