Gewessler schadet dem Klima

Gastkommentar von Johannes Huber. Beim Lobautunnel macht die Ministerin schnelle Punkte für die Grünen, verhärtet jedoch den Widerstand gegen notwendige Veränderungen.

Leonore Gewessler ist zwar Ministerin, aber Klimaschutzaktivisten geblieben. Als solche beschränkt sie sich auf ihre Sache, ohne auf politische Mitbewerber, geschweige denn eine breitere Öffentlichkeit zu achten. Beispiel Lobautunnel: Wie aus den Nichts lässt sie nach eineinhalbjähriger Amtszeit wissen, dass sie dieses Straßenprojekt überprüfen lasse; und dass es am Ende abgeblasen werden könnte. Ergebnis: Nicht nur Freiheitliche sind empört, ausnahmsweise stimmen auch Sozialdemokraten und Türkise überein und bekräftigen, dass dieser Teil der Nordostumfahrung realisiert werden müsse. Im Sinne der Donaustadt, also des am stärksten wachsenden Bezirks vom Boden- bis zum Neusiedlersee, sei dies unverzichtbar. Auch die 200.000 Menschen, die dort leben, hätten Anspruch auf eine zeitgemäße Infrastruktur.