Gewerkschaft will Sparpaket bei Casinos abmildern

Die Gewerkschaft will das Sparpaket bei den Casinos Austria abmildern. Das beschlossene Paket sei "sicher nicht im Interesse der Republik und der Steuerzahler".

Das vom Aufsichtsrat am Mittwoch beschlossene Paket sei "sicher nicht im Interesse der Republik und der Steuerzahler". "Wir werden nun den Betriebsrat der Casinos unterstützen, das Paket abzumildern und vernünftige Lösungen zu finden, ohne dass 500 MitarbeiterInnen ihren Job verlieren", so Dürtscher in einer Aussendung. Die GPA "mahnt eine Lösungsbereitschaft ein, die bei früheren Vorstandsverträgen ja auch möglich war", spielt Dürtscher auf Golden Handshakes für frühere Casinos-Manager an.