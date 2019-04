Gewerbsmäßige Ladendiebe in Wien-Ottakring gefasst

Die Polizei konnte Anfang April drei gewerbsmäßige Ladendiebe in der Thaliastraße in Wien-Ottakring festnehmen.

Kaugummi, Schokolade und Thunfischdosen – alles andere interessierte drei Ladendiebe aus Montenegro nicht, die am 4. April von Beamten der Polizeiinspektion Maroltingergasse in der Thaliastraße in Wien-Ottakring erwischt worden sind. Bei ihnen fanden die Polizisten genau diese drei Produkte, im Wert von 430 Euro. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Bande zumindest seit November 2018 aktiv war.