Gewerbsmäßige Ladendiebe in Wien-Donaustadt gefasst

Am Donnerstagnachmittag wurden auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt drei mutmaßliche Ladendiebe gefasst. Diebesgut im Wert von 1.200 Euro konnte sichergestellt werden.

Ein aufmerksamer Ladendetektiv soll einen 26-jährigen Mann und zwei Frauen (35 und 46 Jahre) bei einem Ladendiebstahl in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt beobachtet haben. Er hielt die Personen an und alarmierte die Polizei.