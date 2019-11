Gewerbeflächen im Raum Wien sind rar

In Wien gibt es nur noch wenige Gewerbeflächen.

In Wien gibt es nur noch wenige Gewerbeflächen. ©Pixabay.com (Sujet)

In Wien gibt es nur noch wenige Gewerbeflächen. ©Pixabay.com (Sujet)

Im Raum Wien beträgt der Bestand an Logistik-, Produktions- und Industrieflächen rund 5,4 Mio. Quadratmeter. Dabei gibt es so gut wie keine leer stehenden Gebäude, zeigt eine Erhebung des Vienna Research Forums (VRF). Frank Brün, Leiter des VRF Logistik & Industrie, erklärte die Marktdaten am Dienstagmorgen vor Journalisten.

Mit dem Aufbau der Datenbank wurde 2017 begonnen, nun wurden erstmals die Zahlen der Flächenermittlung für das erste Halbjahr 2019 präsentiert. Geografisch unterteilt wurden die einzelnen Objekte in sieben Submärkte in Wien und Umgebung. Die größten Gesamtflächen im Industrie- und Logistikmarkt befinden sich im Süden Wiens, sowie im südlichen und nördlichen Wiener Umland.

Wenige Gewerbeflächen in und um Wien

Die meisten Bestands- und Nutzungsänderungen gab es in Wien-Süd, gefolgt vom Osten Wiens. Dabei fällt der Großteil dieser "Flächenumsätze" (Verkäufe, Vermietungen, Nutzungsänderungen) in den Bereich der Logistik (81 Prozent). Das größte Einzelobjekt ist ein Produktionsobjekt von General Motors in Wien Aspern, erklärte Brün.

Das Vienna Research Forum ist eine Interessenvertretung von Immobilienmaklern. Ziel der neu erhoben Marktdaten ist die Unterstützung von Unternehmen und Investoren am Wiener Industrie- und Logistikmarkt.