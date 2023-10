Gewalttätiger Ex-Freund dringt in Wohnung ein und verletzt Frau in Wien-Favoriten

In Wien-Favoriten rief ein besorgter Nachbar die Polizei, als er Schreie aus einer Wohnung hörte: Ein gewalttätiger Ex-Freund hatte sich gewaltsam Zugang verschafft und die Frau verletzt.

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr wurde der Polizei von einem besorgten Nachbarn in Wien-Favoriten gemeldet, dass sich ein Mann gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung verschafft hatte und eine Frau um Hilfe schrie. Die alarmierten Polizisten eilten zur betreffenden Wohnung und fanden dort einen Mann und eine verletzte Frau vor, die offensichtlich leichte Verletzungen erlitten hatte. Die Frau gab an, dass es sich bei dem Mann um ihren Ex-Freund handelte. Als sie ihm mitteilte, dass er nicht mehr in die Wohnung gelassen werde, habe er die Tür eingetreten und sie mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 46-jährige serbische Staatsangehörige leugnete die Schläge, gab jedoch zu, die Tür eingetreten zu haben.