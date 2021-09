Gewaltschutz: Zadic startete strukturierten Erfahrungsaustausch

Weitere Schritte im Kampf gegen häusliche Gewalt hat Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Mittwoch angekündigt. Das Mittel der Wahl ist systematischer Erfahrungsaustausch.

Gewalt gegen Frauen und Kinder eindämmen

Erlass: Zadic will Austausch fördern

Mit dem Erlass - der mit 1. Oktober in Kraft tritt - will Zadic den Austausch der Staatsanwälte mit den Stakeholdern im Rahmen von Fallkonferenzen fördern. Außerdem werden die Staatsanwälte mit einer eigens erarbeiteten Checkliste dabei unterstützt, alle relevanten Beweise zu ermitteln, die etwa notwendig sind, um einen Tatverdächtigen in U-Haft zu nehmen - besonders mit Blick auf Nacht- und Wochenenddienste, also den "Journaldienst".

Evaluierung von Mordfällen der letzten fünf Jahre

Die Datenlage in Bezug auf häusliche Gewalt will Zadic - auch im Sinn einer besseren Präventionsarbeit - verbessern. Dazu hat in dem Erlass eine österreichweit einheitliche Definition von Gewalt im sozialen Nahraum geschaffen. Außerdem hat die Ministerin die Evaluierung sämtlicher Morde an Frauen und Kindern seit 2016 in Auftrag gegeben. Nach der Identifizierung von mehr als 140 relevanten Verfahren haben die Staatsanwaltschaften bundesweit diese Fälle analysiert.