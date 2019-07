Gewalt gegen Frauen: Wien-Margareten startet Nachbarschaftsprojekt

Das Projekt "StoP Stadtteile ohne Partnergewalt - Wien Bezirk Margareten beginnt und macht mit!" soll Nachbarn darin bestärken, bei häuslicher Gewalt zu helfen und an einem friedlichen Zusammenleben zu arbeiten.

Häusliche Gewalt und Gewalt in der Partnerschaft sind ein weit verbreitetes Problem. "Viele betroffene Frauen zögern lange aktiv zu werden, sich mitzuteilen, Hilfe zu suchen, um wieder ein geregeltes und angstfreies Leben führen zu können", schildert Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF)

Dieser Verein setzt das Projekt "StoP-Stadtteile ohne Partnergewalt" in Wien-Margareten um. Das Projekt richtet sich vor allem auch an die, die den Opfern und Tätern am nächsten sind. Gemeint damit sind Nachbarn.