Getrübte Stimmung bei heimischen Jungunternehmern

Die Stimmung der heimischen Jungunternehmer hat sich nach einem leichten Hoch im Sommer wieder eingetrübt. Mehr als ein Drittel der Jungbetriebe rechnet in der nahen Zukunft mit einer rückläufigen Konjunktur.

Demnach erwarten nur 31 Prozent der Befragten einen wirtschaftlichen Aufwärtstrend, ein Minus von 19 Prozent gegenüber dem Sommer 2021. Zwar war die Stimmungslage im Vergleich zu Dezember 2020, als nur 19 Prozent von einer positiven Entwicklung ausgingen, noch etwas heller, insgesamt sei die Gemütslage aber "schaumgebremst", sagte David Pfarrhofer vom market-Institut in einer Pressekonferenz am Dienstag.

Mehrheit der Befragten rechnet mit Inflationsschub

Die trübe Stimmung spiegelt sich laut der von Pfarrhofer präsentierten Studie vor allem in der Wahrnehmung der eigenen Kostenlage wider. So rechnete eine große Mehrheit der Befragten (82 Prozent) mit einem weiteren Inflationsschub in naher Zukunft. Mehr als die Hälfte der Befragten (51 Prozent) ging von einer Verschlechterung der eigenen Kostensituation aus, was dem höchsten Wert der letzten 10 Jahre entspricht - annähernd so pessimistisch war die Aussicht nur kurz nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Mai bzw. Juni 2020 (45 Prozent).