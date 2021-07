Getötete 13-Jährige in Wien: Familie klagt Republik fix

Der Anwalt der Familie der in Wien getöteten 13-jährigen Leonie hat eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich angekündigt. Der Vorwurf: Die Asylverfahren der Verdächtigen hätten viel zu lange gedauert.

Nach der Festnahme des vierten Verdächtigen im Fall der im Juni in Wien-Donaustadt getöteten 13-Jährigen am Donnerstag in London hat der Anwalt der Familie des Opfers, Florian Höllwarth, eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich angekündigt. "Sie wird definitiv kommen", sagte er gegenüber der APA.