Gesundheitsexperten hoffen auf gestiegene Impfbereitschaft

Durch die Coronakrise hoffen Gesundheitsexperten auf eine gestiegene Impfbereitschaft auch gegen die Grippe. Eine Doppelbelastung durh eine zweite Welle und einer Grippewelle könnten die Spitalskapazitäten nämlich rasch an ihre Grenzen bringen.

Gesundheitsexperten hoffen auf eine durch die Coronakrise gestiegene Impfbereitschaft der Österreicher auch gegen die Influenza. Das wäre auch insofern wichtig, als eine Doppelbelastung durch eine zweite Welle an SARS-CoV-2-Infektionen und durch eine Grippewelle die Spitalskapazitäten rasch an ihre Grenzen bringen könnte. Laut "Presse" (Donnerstagsausgabe) droht aber ein Impfstoffengpass.

Verdopplung der Impfdosen nicht möglich

Das Gesundheitsministerium gab am Donnerstag in einer Aussendung bekannt, dass um 40 Prozent mehr Dosen zur Verfügung stehen werden. Allerdings würden Impfstoffhersteller mit eineinhalbjähriger Vorlaufzeit mit der Planung der Produktion beginnen. "Im Rahmen von öffentlichen Impfstoffbeschaffungen müssen die Gesundheitsbehörden daher ihren jeweiligen Bedarf bereits frühzeitig einmelden. Für die kommende Influenza-Saison waren Bedarfsmeldungen zu Beginn der Pandemie bereits abgeschlossen", hieß es beim Gesundheitsministerium.

Influenza-Immunisierung in Kinder-Impfprogramm aufgenommen

Die Influenza-Immunisierung wurde für das kommende Jahr in das Kinder-Impfprogramm aufgenommen. "Dadurch können 100.000 Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren in der kommenden Saison mit einem nasalen Impfstoff kostenfrei geimpft werden", so das Gesundheitsressort. "Im Juli wurde nun auch beschlossen, dass der Bund die Finanzierung von 100.000 zusätzlichen Impfstoffen für Menschen, die älter als 65 Jahre sind, sicherstellt", hieß es in der Aussendung.