Gesundheitsexperten fordern mehr Präventivmedizin

Die Gesundheitsversorgung in Österreich sollte mehr auf Präventionsmedizin ausgerichtet werden. Das haben von rund 500 Experten erarbeitete Empfehlungen für die Politik ergeben, die nun in einem Weißbuch des Vereins Praevenire festgehalten sind.

Die gesunden Lebensjahre müssten ausgeweitet werden, sagte Praevenire-Präsident Hans Jörg Schelling bei der Präsentation am Donnerstag in Wien. Zudem sollten Lehren aus Corona - wie der Weg zu mehr Digitalisierung - gezogen werden.

Früherkennung von Krankheiten soll verbessert werden

Eine weitere Forderung betrifft die bessere Früherkennung von Krankheiten, dafür sollen höhere Investitionen in Vorsorgemodelle getätigt und die Forschung im Bereich der Diagnose verstärkt werden. "Je früher wir erkennen, desto besser sind die Chancen auf Heilung", sagte Schelling. Die Experten sprachen sich zudem für einen ganzheitlichen Ansatz in der Rehabilitation aus. Dabei spielt laut Schelling die Ausbildung eine wichtige Rolle, "damit man erkennt, was ist der nächste Schritt". Weiters sollte es eine "verpflichtende ambulante Nach-Reha" und mehr Unterstützung der Eigenaktivität und digitale Unterstützung geben.