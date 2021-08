Gesundheitsdaten: So wird Österreich beurteilt

Fachleute haben am Wochenende beim Forum Alpbach berichtet, dass es mit dem Datenschutzrecht sowie mit den Standards für Gesundheitsdaten düster aussieht.

Die Covid-19-Krise habe allen vor Augen geführt, wie wichtig etwa epidemiologische Daten sind. Allerdings wären sie solide in Datensilos gebunkert, die man nicht miteinander verknüpfen kann, und zu denen die Mediziner oft keinen Zugang haben.

Große Anzahl an "schlechten Gesetzen" beim Datenschutz

Derzeit gäbe es eine Fülle an "schlechten Gesetzen" beim Datenschutz, die den Zugang zu wichtigen Gesundheitsdaten erschweren, sagte Nikolaus Forgo vom Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien. Laut europäischer Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wäre zum Beispiel die grundsätzliche Frage nicht geklärt, ob und unter welchen Umständen Daten von einer Organisation (wie einer Sozialversicherung) an eine andere (wie eine medizinische Universität) weitergegeben werden dürfen. Dies sollte im Einzelfall etwa von nationalen Gremien und Datenschutzkomitees entschieden werden, was nicht praktikabel ist.