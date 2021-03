Gesundheitsberufe: Registrierungspflicht während Pandemie ausgesetzt

Die Registrierungspflicht in den Gesundheitsberufen ist seit Beginn der Corona-Pandemie ausgesetzt. Diese Regelung wurde nun bis 31. Dezember 2021 verlängert.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist die Registrierungspflicht in den Gesundheitsberufen ausgesetzt. Diese Aufhebung wurde nun per Gesetz bis 31. Dezember 2021 verlängert. Die AK als zuständige Behörde rät allen Beschäftigten, die noch nicht im Register eingetragen sind, sich dennoch registrieren zu lassen, damit sie ab 1. Jänner 2022 komplikationslos in ihren derzeitigen Berufen weiterarbeiten können, teilte die Arbeiterkammer Oberösterreich am Freitag mit.