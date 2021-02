Gesundheitsausgaben stiegen 2019 um 1,72 Mrd. Euro

Im letzten Jahr sind die Gesundheitsausgaben in Österreich um 4,3 Prozent gestiegen. Der Anteil am BIP lag bei 10,4 Prozent, damit liegt Österreich im OECD-Schnitt im oberen Drittel.

Die laufenden Gesundheitsausgaben einschließlich der Ausgaben für Langzeitpflege lagen laut Statistik Austria in Österreich im Jahr 2019 bei 10,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder 41,48 Mrd. Euro. Im Vergleich zu 2018 erhöhten sich die nominellen Ausgaben für Gesundheitsleistungen und -güter um 1,72 Mrd. Euro bzw. um 4,3 Prozent, hieß es in einer Aussendung. Auch der Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP ist im Vergleich zu 2018 (10,3 Prozent) leicht gestiegen.

"In Österreich wurde 2019 jeder zehnte Euro für die laufenden Gesundheitsausgaben aufgebracht. Der stationäre Bereich machte dabei mit 40,5 Prozent den größten Anteil aus. Im Vergleich der 22 EU-Mitgliedstaaten in der OECD lag Österreich bei den Gesundheitsausgaben auf dem vierten Platz, lediglich in Deutschland, Frankreich und Schweden waren die Ausgaben im Verhältnis zum BIP noch höher", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch.