Gesundheitsausgaben kratzten 2022 an 50-Milliarden-Marke

Das Jahr 2022 hatte ein Plus bei den laufenden Gesundheitsausgaben in Österreich im Gepäck.

Die laufenden Gesundheitsausgaben in Österreich sind im Jahr 2022 moderat angestiegen und belaufen sich auf 49,9 Milliarden Euro. Das sind 11,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), rechnete die Statistik Austria am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Damit liegt die Zahl niedriger als noch bei einer ersten Schätzung im Juni. Damals war davon ausgegangen worden, dass der Betrag 2022 erstmals über 50 Mrd. Euro liegen wird. Gesunken sind die Corona -bedingten Ausgaben.

2022 Plus bei Gesundheitsausgaben

Gesundheitsausgaben großteils öffentliche Ausgaben

Ausgaben abseits von Pandemie spielten eine Rolle

14,7 Mrd. Euro an öffentlichen Mitteln gingen an Fondskrankenanstalten inklusive Spitalsambulanzen. Am meisten wurde vor allem aufgrund der Patienten- und Einwohnerzahlen für jene in Wien ausgegeben (4,2 Mrd. Euro), am wenigsten für jene im Burgenland (318 Mio. Euro).