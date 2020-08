Gesundheit ist Österreichern wichtiger als die Wirtschaft

Laut einer Umfrage des Linzer Market-Instituts für den "trend" ist den Österreichern Gesundheit wichtiger als Wirtschaft. Zudem sprechen sich 31 Prozent dafür aus, dass die Schulen geöffnet bleiben sollen.

61 Prozent aufseiten der Gesundheit

22 Prozent der Österreicher gaben bei der Umfrage an, dass die Gesundheitspolitik absolute Priorität haben sollte, 39 Prozent, dass sie "eher Vorrang" haben sollte, auch wenn dadurch Arbeitsplätze und Wirtschaft gefährdet werden. Fast zwei Drittel der Befragten befürworten die Corona-Maßnahmen der Regierung prinzipiell, besonders hoch ist die Zufriedenheit mit der Maskenpflicht in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit Tests und Quarantänen für Heimkehrer aus betroffenen Ländern.