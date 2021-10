Gesunde Haustiere: So erreichen Katze und Hund ein hohes Alter

Ob Katze oder Hund - wer sein Haustier liebt, wünscht ihm ein langes und gesundes Leben an der Seite des Menschen. Was man als Halter dazu beitragen kann, erfahren Sie hier.

Es ist klar: Am Tierarzt-Besuch führt kein Weg vorbei. Hunde, Katzen und Co. müssen regelmäßig zum Gesundheits-Check, auch wenn sie nicht offensichtlich erkrankt sind. Doch was kann man im Alltag dazu tun, dass sie auch im Alter fit bleiben? Dieses Video verrät es.