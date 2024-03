Gesuchter Vergewaltiger ging Wiener Polizei zufällig ins Netz

Ein mutmaßlicher Vergewaltiger wurde von der Wiener Polizei nach einer Routinekontrolle festgenommen, nachdem eine Beamtin den 55-Jährigen mit dem Angriff auf eine 41-jährige Frau in Verbindung gebracht hatte.

Wie berichtet, wurde eine 41-jährige Frau in der Nacht auf den 15. März am Nachhauseweg in der Viktorgasse in Wien-Wieden vergewaltigt. Am 17. März, gegen 2.45 Uhr, kontrollierten Polizisten in der Kolschitzkygasse einen 55-jährigen ungarischen Staatsangehörigen. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein aufrechtes Aufenthaltsverbot vorliegt, weshalb er festgenommen wurde.