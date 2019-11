Gesuchter Verbrecher mit gefälschtem Asylbescheid am Wiener Westbahnhof

Am Dienstag wurde am Wiener Westbahnhof ein 43-Jähriger von der Polizei kontrolliert. Dieser wies eine Asyl-Verfahrungskarte vor, bei der es sich allerdings offensichtlich um eine Fälschung handelte. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann wegen Nötigung, schwerer Nötigung, beharrlicher Verfolgung und Sachbeschädigung gesucht wurde.

Der Staatsangehörige der russischen Föderation wurde mittels Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wien gesucht. Ihm werden zahlreiche Delikte zur Last gelegt. Auch ein als gestohlen gemeldeter Führerschein wurde bei dem 43-Jährigen am Wiener Europaplatz sichergestellt. Er befindet sich in Haft.