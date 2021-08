Gesuchter Ungar in Wien-Donaustadt festgenommen

Ein bereits verurteilter Einbrecher wurde am Montag von der Polizei in Wien-Donaustadt gefasst. Der Mann wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.

Ein in Ungarn wegen mehreren Einbrüchen gesuchter Mann ist am Montag von der Polizei in einer Sozialunterkunft in Wien-Donaustadt festgenommen worden. Bei der Personenkontrolle versuchte der Verdächtige noch vergeblich, sich mit einem gefälschten Personalausweis auszuweisen. Bei der Einvernahme gab der Beschuldigte an, seit dem Jahr 2016 auf der Flucht vor den Behörden durch mehrere Staaten gereist zu sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung.