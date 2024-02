Festnahme am Wiener Hauptbahnhof.

Festnahme am Wiener Hauptbahnhof. ©APA (Sujet)

Festnahme am Wiener Hauptbahnhof. ©APA (Sujet)

Gesuchter Seriendieb am Wiener Hauptbahnhof gefasst

Eine zufällige Begegnung mit einem Diebstahl-Opfer führte am Dienstag am Wiener Hauptbahnhof zur Festnahme eines 22-Jährigen, der mit zahlreichen Straftaten in Verbindung gebracht werden konnte.

Polizisten wurden während ihrer Ermittlungsarbeiten zu einem gesuchten Seriendieb am 20. Februar gegen 10.30 Uhr am Wiener Hauptbahnhof von einem Mann angesprochen, dessen Mobiltelefon kurz zuvor während einer Zugfahrt gestohlen worden sein soll. Die Angaben des Opfers stimmten mit der Täterbeschreibung des mutmaßlichen Seriendiebs überein.

Zufällige Begegnung mit Diebstahl-Opfer führte Wiener Polizei zu Seriendieb

In einem Zugabteil konnte ein 22-jähriger ungarischer Staatsangehöriger angetroffen werden. Das zuvor gestohlene Mobiltelefon befand sich in seinem Rucksack, weiters konnte Einbruchswerkzeug sichergestellt werden.